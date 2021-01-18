ABD Kongre binası yerleşkesine giriş çıkışlar durduruldu

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

Amerikalı Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için alarm verildi. Kongre binası yönetiminden daha sonra yapılan açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı. Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kongre binasına yakın bir bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Washington İtfaiyesinden açıklama Söz konusu olaya ilişkin Washington DC İtfaiyesinin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Kongreye yakın bir alanda yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Birçok yerden görülen dumanların nedeni bu yangındır." ifadesine yer verildi. Amerikan basınına konuşan bazı yetkililer de yangının Kongre binası için tehdit oluşturmadığını belirtti. Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta Kongre binasını basmıştı. AA

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