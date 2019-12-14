ABD Senatosu kınandı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'nin ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda dün akşam AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı bildiriyle kınadı ve reddetti. TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM kararında, "ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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