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ABD Senatosu kınandı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

14 Aralık 2019, Cumartesi 10:10
TBMM'nin ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda dün akşam AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı bildiriyle kınadı ve reddetti.

TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM kararında, "ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Etiketler: ABD Senatosu, kınama, Resmi Gazete
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  • HÜSEYİN İLHAN

    14.12.2019 11:01:21

    Kuru kuru kınamakla olmaz.ÜSLERİ KAPAT GÖSTER İKTİDARINI VE MIKTEDİR OLMANI. Üsleri kapatmadan laf salatası yapmak milleti aldatıp kandırmaktır.

Risale-i Nur Külliyatı

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