ABD Suudi Arabistan'daki petrol tesisi saldırısında İran'ı suçladı

ABD, Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yapılan saldırının İran'dan düzenlendiğini ve saldırıda kullanılan insansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kalkış noktalarını tam olarak tespit ettiklerini açıkladı.

CBS televizyonuna Washington'dan konuşan üst düzey yetkililer, Cumartesi günü düzenlenen saldırıda 20'yi aşkın insansız hava aracı (İHA) ve seyir (kruz) füzelerinin kullanıldığını ve bunların İran'ın güneyinde bulunan Basra Körfezi'nin kuzey ucundan fırlatıldığını söyledi. Bu iddialar için kullanılan deliller konusunda açıklama yapılmadı. AFP'ye konuşan bir yetkili, delillerin toplanmakta olduğunu ve gelecek hafta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Avrupalı müttefiklere sunulacağını söyledi. Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemleri ise Yemen'den gelecek saldırılara karşı güneye konuşlandırıldığı için bu saldırıları durduramadığı ifade edildi. İran, Washington'un iddialarını yalanlarken, Yemen'deki İran destekli Husi milisleri saldırıyı üstlendi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının Yemen'deki Husi milisleri tarafından savunma amacıyla yapıldığını söyledi. BBC Türkçe

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