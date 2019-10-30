ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar

Demokrat vekil Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Dışişleri Bakanlığı: Ermeni iddialarına ilişkin kararı reddediyoruz 'ABD Temsilciler Meclisi'nin kararını şiddetle kınıyoruz' ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti. Temsilciler Meclisinden geçen tasarının hayata geçebilmesi için Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor. Tasarıya tepki gösteren Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından, "Yabancı ülke meclislerindeki vekillerin malum lobilerin etkisiyle aldıkları ve alacakları, tarihi gerçeklerden uzak, tarafsız araştırma ve değerlendirmeye ve ilgili ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemeye dayanmayan vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke süremez." açıklamasını yaptı. AA

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