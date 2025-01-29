"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Acılı baba: En ağır cezayı almaları için çalışacağım

29 Ocak 2025, Çarşamba 01:03
Kartalkaya’daki otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, “Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bende de bu can oldukça sorumluların hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım” ifadelerini kullandı.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, “Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bizlere o otelde resmen ölümlerden ölüm beğen denildi. Allah bana bir can verdi, eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Bende de bu can oldukça sorumlularının hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan baba Altın, eşi Kübra Tonguç Altın’ın “Hilmi kalk yangın var, bize yetiş” sözüyle gözünü açtığında eşinin ve 9 yaşındaki kızı Alya Altın’ın odadan koşarak çıktığını belirti. Dumanlar nedeniyle eşi ve çocuğunun izini kaybeden Altın, kalabalık bir grubun cam kırmaya çalıştığını gördüğünü ve onlara katılarak bir odaya sığındığını aktardı.

Yaşatanlar adalet önünde cezasını çeksin

Otelin eşi Kübra ile kızı Alya’yı kendisinden aldığını belirten Altın, “Dünyanın en acı hissi, tarifi imkansız. Biz o otele ilk kez giderken, iki aile, pusetten beri beraber büyüyen, birlikte üniversite planları kuran, aynı evde yaşama hayali ile büyüyen çocuklarımızın tatil arzularını yerine getirmek istedik. Ancak beraber cennete yürüyeceklerini bilemezdik. Kızımızı canından çok seven eşim de asla ayrı kalamadığı minik kuşunu, son nefesinde dahi bırakmadı” dedi. Altın, “Allah bu acıyı yaşayan herkese sabırlar versin. Yaşatanlar ise adalet önünde hak ettiği cezaları çeksin. Dilerim ‘sıralı ölüm’ kelimesinin değerli anlamını kimse bir daha benzer bir acıyla anlamak zorunda kalmaz. Umarım yaşanan son acı bizimki olur ve acıların kader olması güzel ülkemizde son bulur” dedi.

 

AA

Okunma Sayısı: 1114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En memnun kaldığı ülke Türkiye olmuş: Motoki Sato "yürüyerek dünya turu" hedefliyor

    Yangın faciası hakkındaki ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu

    MTV ödemeleri için son gün

    110 Filistinli esir daha hürriyetine kavuştu - ''Filistinlilerin topraklarında kalacağının mesajıdır''

    İslam düşmanlığı cezalandırıldı

    İtalyan Martina Tafuro Müslüman olarak “Eda” ismini aldı

    Hollanda’da Din dersi için imza toplandı

    İşgalci İsrail Mahmut Abbas’ı da tehdit etti

    500 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

    Filistinlilerin sevinç gösterisi de suç!

    Depremzede konut bekliyor

    Otel çalışanları patronu yalanladı: Yangın alarmı kapalıydı

    Düşünce ve ifade hürriyeti suç değil

    Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

    Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, son 16 için play-off oynayacak

    Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

    Fenerbahçe, son 16 turu için play-off hakkı elde etti

    Japonya’nın en büyük şehrinde sigara yasaklandı

    Suriye Rusya’dan Esad’ın iadesini istedi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Var-yok
    İ. Seyda DURGUN

    Blok zincir teknolojisi açısından Kehf Suresi’nin mesajı
    Semra ULAŞ ÖZHAN

    Bediüzzaman Hazretleri ahireti böyle ispat ediyor-1
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî saadet ve rü’yetullah müjdesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Yeni süreç” senaryoları...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okumanın lezzeti, feyzi, bereketi...
    Zekeriyya Kocalan

    Her şey Allah’ın takdiriyledir
    Faruk ÇAKIR

    Hukuka dönüş çok mu zor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.