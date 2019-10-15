Acımızı istismar etmesinler

Barış Pınarı Harekâtı’nın etkilediği bölgelerden Mardin’in Nusaybin ilçesindeki halk, iktidara yakın medyaya tepki göstererek, acıları üzerinden propaganda yapıldığını söylüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekatı’ altıncı gününde. Şanlıurfa’nın Akçakale ve Suruç ilçelerinin ardından, önceki gün bir mahalleye isabet eden iki havan mermisi nedeniyle dokuz kişinin vefat ettiği, 34’ünün de yaralandığı Mardin’e bağlı Nusaybin’de halk, iktidara yakın medyaya tepkili. Halk, medyanın acıları üzerinden propaganda yaptıklarını ifade etti. Kahveci Abdülselam Akdoğan, çarşıdaki açık bir iki dükkandan birinin sahibi. “Nusaybin’in yarısı ilçeden gitti. Mardin’in merkezi, Midyat ve Kızıltepe’deler. Ben de ailemi köye götürdüm” diyeren Akdoğan, ilçede can güvenliği olmadığını söyledi: “Sabah bir baktım iki hırsız dükkanlardan birine girmeye çalışıyor. Bağırdım, kaçtılar. Hendek olaylarında da böyle olmuştu. Dükkanlar, evler soyulmuştu. Biraz da bu yüzden kapatıp gitmek istemiyorum.”

Siviller ölüyor

DW Türkçe’nin haberine göre, İsmini vermeyen bir vatandaş, “İnsanlar öldü burada. Karşıdaki siviller de akrabalarımız. Onlar da ölüyor. Yandaşlar buraya gelip acılarımız üzerinden propaganda yapıyorlar. Yapmayın kardeşim bunu. Bizi, bize bırakın. Nedir sizden çektiğimiz?” dedi. Boyunluğu ve yanağındaki sargı beziyle 20 yaşlarında bir genç kız, “”Herkes yerdeydi. Benim de çenem parçalandı. Her yerde kan vardı. Ne olduğunu anlayamadım” şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş ise, Beşar Esad’ın, iç savaş süresince hiç kesinti yapmadan emekli maaşlarını ödemesini anlatarak, “Kürtlerin bir çoğu özerklik talep etmeleri nedeniyle pişman” ifadelerini kullandı.