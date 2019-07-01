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1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Adalet ararken terörist ilân ediliyoruz

01 Temmuz 2019, Pazartesi 10:56
25 kişinin vefat ettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Çorlu tren kazasında vefat eden Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, “Adalet ararken haksız duruma düşüyoruz, şov yapıyor oluyoruz, terörist ilân ediliyoruz” dedi.

Neden reddediliyor?

25 kişinin vefat ettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı 8 Temmuz 2018’deki kazanın yıl dönümünden 5 gün önce, 3 Temmuz 2019’da 4 TCDD personeli Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlanacak. Geride kalan yaklaşık bir yılda kazadaki ihmalleri sosyal medya hesaplarından duyurmaya çalışan aileler, 4 TCDD personeli dışında bütün sorumluların dava dosyasına dahil edilmesini talep ediyor. Her gün kazada vefat eden çocuklarının fotoğraflarını paylaşan ve “Adalet” notunu düşen, 9 yaşındaki Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel ile 16 yaşındaki Sena’nın babası Gürkan Köse geride kalan bir yıla ve adalet mücadelelerine dair konuştular. 8 Temmuz’daki kazada babasıyla birlikte vefat eden Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, olayın meydana geldiği ilk günden bu yana bütün sorumluların yargılanmasını talep etti. 

Yargının önünden siyaset çekilmeli

Bu süreçte psikolojik mücadelelerin yanı sıra hukuk mücadelesi vermek zorunda kaldıklarını belirten Mısra Öz Sel, geride kalan bir yılda en çok hayal kırıklığına uğradığı şeyi şu sözlerle açıkladı: “Bu kadar alenen ihmal varken bilirkişilerin, gözlerime bakarak iddianameyi hazırlayan savcının ihmalleri görmemesi en büyük hayal kırıklığım oldu. ‘Bu kadar da görülmez mi, her şey ortada’ dediğim çok zaman oldu.” Sel bu süreçte adalete olan bakış açısının değişip değişmediği sorusunu ise şu sözlerle cevapladı: “Ben hiçbir zaman toplumsal olaylara uzak duran bir insan, anne değildim. Türkiye’deki adaletsizlikleri zaten görüyordum. Ama insanın başına gelince şunu vurgulamaya çalıştım; Evet Türkiye’de bir hukuk sistemi var, ama hukuk sistemini uygulayabilecek hâkimler ve savcılar yok. Bu ülkede hukuk sisteminin işleyebilmesi, adil yargılamanın olması için çok yol kat etmesi gerekiyor. Biz burada kendi adaletimizi kendimiz aramaya çalışıyoruz. Adalet ararken haksız duruma düşüyoruz, şov yapıyor oluyoruz, terörist ilân ediliyoruz. Yargının önünden siyaset çekilmeli.”

TCDD’nin tapusunu verseler ne yazar

Gazete Duvar’ın haberine göre, Gürkan Köse’nin, 8 Temmuz 2018’deki kazada tek çocukları 16 yaşındaki Sena Köse vefat etti. Köse, geride kalan yaklaşık bir yıla ilişkin şunları söyledi: “Evlât özlemi hiç bitmiyor. Her sabah kalktığımda resmi karşımda. Uyandığımda ‘günaydın’ diyorum, evden çıkarken ‘hoşça kal’ diyorum. Ölüm gerçek kimse ondan kaçamıyor, ama olaylar sırasında yaşadığımız ilgisizlik, insan canının kıymetli olmaması, bizi en çok üzen şey bu. Kazanın yağmura bağlanması, tabiî afet denmesi, bize karşı olan ilgisizlik, mazeret uydurmaları beni en çok üzen şeyler oldu. Biz maddî olarak hiçbir şey beklemedik bu süreçte. TCDD’nin tapusunu verseler ne yazar? Biz sadece yakınlık ve insanlık istiyoruz.”

Etiketler: çorlu, tren kazası
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