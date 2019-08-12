Adalet hakim olsun

Sanatçı, akademisyen, siyasetçi ve insan hakları savunucuları KHK’lılar ile dayanışmak için KHK TV’de bayram mesajı yayınladı.

Ertuğrul Günay: BAYRAM ADALETLE GELSİN

Ertuğrul Günay (Eski Bakan, milletvekili): Ülkemizde son yıllarda adalet ilkesi delindi. İnsanlar olağanüstü koşuların gereğince işlerinden, aşlarından, eşlerinden uzaklaştırıldılar. Ama bu olağanüstü dönemi geride bıraktık ve şimdi adaletin gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor. Haklarında ciddi bir iddia olmayan insanların tutukluluğuna son verilmesi, haklarında ciddi iddia bilgi, belge, kanıt olmayan insanların işlerinden uzaklaştırılmasına son verilmesi, şiddetle, terörle ilgisi olmayan insanların tekrar yaşamlarına iade edilmesi, özgürlüklerine, evlerine, işlerine kavuşması gerekiyor. Bunu yaparsak bayram ağız tadıyla gelir. Ülkemizde bir an önce adaletin hakim olmasını bütün kalbimle diliyorum. Bayram adaletle gelsin.

Prof. Dr. Haluk Savaş: BİZİ DAHA FAZLA KURBAN EDEMEYECEKSİNİZ

Prof. Dr. Haluk Savaş: Türkiye’nin her yerinde KHK’lılar bir araya geliyor. Daha fazla güçleniyor, örgütleniyor ve demokratik hak mücadelesini yükseltiyor. Bu bayram da neşeliyiz ve diyoruz ki, bizi artık daha fazla kurban edemeyeceksiniz. Tüm KHK’lıları kuzuya çevirmeye çalıştınız ama başaramadınız, kurban da edemeyeceksiniz. Hepimiz bu bayramla birlikte neşe ve coşku içerisinde hayata yeniden dönüyoruz.

Suavi: SİZİNLE DAYANIŞMAK DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZA DENK DÜŞMEKTEDİR

Suavi (Sanatçı): Ben bir KHK’lı değilim. Sizlerle dayanışmak, çektiklerinizin farkında olmak için KHK’lı olmak gerekmiyor. Üstelik her an hepimiz aynı şeyi yaşayabiliriz. İşte bu bilinçle, antidemokratik, yasadışı ve insan haklarına aykırı birçok uygulamanın muhatabı olan sizlerle dayanışmak bizim demokrasi anlayışımızla denk düşmektedir. Yalnız olmadığınızın altını çizmek, yaşadıklarınızın farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu duygularla nice bayramları birlikte yaşamak umuduyla, saygıyla, dostlukla…

Ömer Faruk Gergerlioğlu: BİR GÜN GELECEK KHK’LAR BİTECEK, BİZ KAZANACAĞIZ

Ömer Faruk Gergerlioğlu (TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi-HDP Kocaeli Milletvekili): Bir gün KHK’ları iptal edeceğiz. KHK’lar büyük bir zulüm olarak uygulandı. İktidar büyük bir dayatmayla buna devam etti, toplum sustu. Ancak aradan geçen 3 yıldan sonra bu zulmün devamı mümkün değil. Artık herkesin vicdanı sızlıyor. Bir gün bu zulmü hep birlikte durduracağız. Çünkü bu son 3 yılın en büyük insan hakkı ihlalidir. Ben tüm toplumu bu konuda önemli bir duyarlılığa çağırıyorum ve KHK’lıları da korkmadan çekinmeden hareket etmeye davet ediyorum. Bir gün gelecek KHK’lar bitecek, biz kazanacağız.

Şebnem Korur Fincancı: BU BAYRAM MÜCADELEMİZ DAHA GÜÇLÜ OLSUN

Şebnem Korur Fincancı (TİHV Başkanı): KHK ile işinden aşından edilen insanları, tırnak içinde ‘sivil ölüm’ olarak tanımlanan bir hayata mahkum edilenler bu sınırları kabul etmediler, mücadeleyi sürdürdüler. Mücadelede kazanmanın temel olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu bayramda da mücadelemiz daha güçlü olsun. KHK’lar geldiği yere geri gönderilebilsin. Hepimiz işimizle, dostumuzla, eşlerimiz yoldaşlarımızla bir arada olalım.

Sezgin Tanrıkulu: GASPEDİLEN BÜTÜN HAKLARINIZ İADE EDİLECEK

Sezgin Tanrıkulu (CHP Mİlletvekili): Üç yıldır zulüm görüyorsunuz. Binlerce kamu çalışanı sorgusuz sualsiz herhangi bir yargı kararı olmadan işlerinden oldular ve işlerine dönemediler. Hukuk mücadelesi veriyorlar. Ben herkesi kutluyorum, mücadeleden vazgeçmemek, umudumuzu yitirmemek lazım. Şuna yürekten inanıyorum; bu dönem bitecek, hukuk devleti yeniden Türkiye’de egemen olacak ve gaspedilen bütün haklarınız da size iade edilecek.

3 YILDIR TARLADA TÜTÜN EKİYORUM

Cennet Kılınç (KHK ile İhraç Öğretmen): Üç oğlum var. Ortanca oğlum otistik. Eşim de KHK ile ihraç edildi. İki yıldır kendi memleketimde tütün işleriyle uğraşıyorum ve tarlada çalışıyorum. Bu bayram iyi bir başlangıç olacak, KHK’lıları yüzü gülecek.