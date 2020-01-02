Adalet istediler, mahkemelik oldular

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin vefat ettiği tren kazasında yakınları ölenler ve yaralananlar 12 Haziran 2019’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde ‘Adalet Nöbeti’ tutmak istedi.

AYM önündeki açıklamaya izin vermek istemeyen polis aileleri darp etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı AYM önünde yaşananların ardından Çorlu’daki kazada yakınları ölen Hüseyin Şahin, İsmail Kartal, Mısra Öz Sel; mağdur avukatları Selvi Yüzbaşıoğlu, Mürsel Ünder ve Gökmen Yeşil ile eylemcilerden Bülent Arı hakkında iddianame hazırladı. Savcılık polislerin şikâyeti sonrası yürüttüğü soruşturmanın ardından Çorlulu ailelerin ve avukatların, “Toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma” suçunu işledikleri gerekçesiyle hazırlanan iddianameyi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

‘Bunlarla gözdağı veremezler’

Gazete Duvar’ın haberine göre Çorlu’daki kazada vefat eden 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, AYM önünde yaşananların ardından hazırlanan iddianameye ilişkin şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin önünde eylem değil açıklama yapmak için bulunmuştuk. 20 acılı aileydik. Bizden kat ve kat sayıda polis memuru vardı. Darp edilen bizlerdik. Tarafıma ‘Şov yapma’ diyen bir polis amiri vardı. Babam yere düşürülmüş, gaz fişeği ağzının dibinde patlamış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Buna rağmen biz suçlanıyorsak yazıklar olsun bu ülkenin sistemine de hukuk sistemine de. Vazgeçmeyeceğim. Bunlarla gözdağı veremezler.”