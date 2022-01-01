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1 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Adalet olsa her şey yoluna girer

01 Ocak 2022, Cumartesi 18:00
Bütün dünyayı yaklaşık 2 senedir etkisi altında tutan Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan ekonomik kriz, Türk halkı açısından 2021 yılının zor geçmesine sebep oldu.

VOA Türkçe’nin haberine göre, yeni yıl için dileklerini ileten Avukat Oğuz Karabulut, yeni yılda ve bundan sonraki yıllarda her şeyde adalet dilediğini söyledi. Karabulut, “İnsan oğlunun elinde olmadan oluşan doğaüstü olaylar ya da mikroorganizmaya bağlı hastalıklara müdahale edemeyeceğimize göre ben, insanoğlunun değiştirebileceği şeylerin başında olan adaleti görüyorum. Adaletli gelir dağılımı, ekonomik olarak bizi hoşnut eder. Adaletli bir sağlık hizmeti hoşumuza gider. Her konuda adalet dilerim. Adalet olursa, bir zorluk yaşandığında beraber baş edebiliriz” diye konuştu.

Dünyanın dibe vurması gerekiyordu

Emekli beden eğitimi öğretmeni olduğunu ifade eden Nilgün Terliel ise yeni yıla umutla baktığını söyledi. Terliel, “Gerçekten umutluyum, neden biliyor musunuz? Dünyanın dibe vurması lâzımdı. Çünkü çok azdık, her şeyi çok fazla tükettik. Doğanın bize bir tokat vurması gerekiyordu. Onun için ben dibe vurduğumuzu, bundan sonrasında her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Bu pandemiler, biz var oldukça hep oldu dünya üzerinde. Belki de bu son şansımız artık. Biraz daha az tüketip, daha az dedikodu yapıp, daha çok iş yapmamız gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi

 

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