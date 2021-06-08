ANAYASAYA VE MEVZUATA GERÇEKTEN BAĞLI KALINSA YARGI REFORMLARINA İHTİYAÇ YOK DENECEK KADAR AZ. AKSİNE BU PAKETLER YÜZÜNDEN ADALET SİSTEMİ DELİK DEŞİK EDİLDİ.

PAKETLERLE NE DEĞİŞTİ?

Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül: “4.’sü getirilen yargı paketleriyle ne yargının tarafsızlığı sağlandı, ne de hâkim ve savcılar üzerindeki baskı azaldı. Anayasal hak ve özgürlüklerin korunamadığı durumda siz yargı reformu olarak ne getirirseniz getirin Türkiye'ye birşey katmaz.”

DELİLSİZ YARGILAMALAR

“AKP iktidarı susturmak istediği kişileri delilsiz yüzlerce soruşturmayla karşı karşıya bıraktı. İnsanlar yıllarca cezaevlerinde tutuldu, haklarında iddianame bile hazırlanmadı. Delilsiz, ne olduğu belli olmayan kopyala yapıştır metinlerle yargılamalar yapıldı.”

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Adalet paketle değil, bağımsız yargıyla sağlanır

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, “Yargı paketleriyle adalet sağlanmaz. Adalet, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla sağlanır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dördüncüsünü Meclis’e getiriyoruz” dediği yargı reform paketi ile ilgili CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül’den açıklama geldi. Bülbül, şu ifadeleri kullandı: “Bu, AKP iktidarının getirdiği dördüncü yargı reform paketi. Bundan önceki değişikliklerden bu yana iddia ettikleri gibi ne yargının tarafsızlığı sağlandı ne de hâkim ve savcıların üzerindeki baskı azaldı. Hâkim ve savcılar adaleti değil AKP’nin adaletsiz sistemini savunur durumuna geldi.”

Adalet sistemi delik deşik edildi

Bülbül, “Aslında Anayasaya, mevzuatlara gerçekten bağlı kalınsa yargı paketlerine, reformlara ihtiyacımız yok denecek kadar az. Aksine bu yargı paketleri yüzünden adalet sistemi delik deşik edildi. Şimdi önümüze getirilecek olan düzenleme de bunun son örneği. “Soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut delillerin bulunması” halinde, avukatın müvekkiliyle görüşmesinin “bekletilmesi” öneriliyor. Ceza yargılamasının temelinde silâhların eşitliği ilkesi vardır. Bu düzenleme Yargının temel ayaklarından biri olan savunma hakkının gasbıdır” ifadelerini kullandı.

Tehlikeye düşmedi mi?

“Hangi suç olursa olsun, kimse avukat hakkından alıkonulamaz” diyen Bülbül, “Soruşturmanın amacının tehlikeye düşürülmesi gibi bir korku ya da şüphe, aslında yargı sisteminin ne kadar kaygan bir zeminde olduğunu gösteriyor. Avukatı yok sayacak somut delilden kasıt nedir? AKP iktidarı susturmak istediği kişileri delilsiz yüzlerde soruşturmayla karşı karşıya bıraktı. İnsanlar yıllarca cezaevlerinde tutuldu, hakkında iddianame bile hazırlanmadı. Delilsiz, ne olduğu belli olmayan kopyala yapıştır metinlerle yargılamalar yapıldı. O zaman soruşturmanın amacı tehlikeye düşmedi mi? Bırakın soruşturmayı yargı sistemi büyük tehlikeye düştü” dedi.

Önemli olan uygulama

Bülbül sözlerini şu şekilde tamamladı: “Şimdi getirilecek olan bu hükümler AKP’nin yarattığı adaletsizliğin, hukuksuzluğun meşrûlaştırılması çabasından ibarettir. Yargı paketleriyle adalet sağlanmaz. Adalet, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile sağlanır. Önemli olan uygulamadır. Anayasa hak ve özgürlüklerin korunamadığı durumda siz yargı reformu olarak ne getirirseniz getirin Türkiye’ye bir şey katmayacaktır.”

Yeni paketler TBMM’de görüşülecek

AKP’nin hazırladığı yeni yargı ve ekonomi paketi TBMM’de görüşülecek. Ekonomide İcra ve İflâs Kanununda değişiklik yapan teklif, Genel Kurul’a gelecek. Teklif, icra ve iflâs kapsamındaki satışlarda işletmenin devamlılığını ve ekonomiye katkısını gözetmeyi amaçlıyor. Ekonomi alanındaki düzenlemeler ve 4. Yargı Paketi görüşmeleri bu hafta TBMM’de gerçekleşecek. AKP’nin hazırladığı 32 maddelik kanun teklifi, iktidar ortağı MHP ile müzakere edildikten sonra muhalefet partilerinin de görüşüne sunulacak. Müzakerelerin tamamlanması durumunda teklifin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.