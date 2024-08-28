Adaletsizlik AKP'yi bitiriyor

SETA, iktidar partisi AKP için bir rapor hazırladı. Vatandaşın ve partinin sorunlarını saptayan SETA raporunun geçen günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına geldiği belirtildi.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan, partinin son yerel seçimlerde oy kaybetmesinin ve toplumdan kopmasının nedenlerinin yer aldığı rapordaki bazı başlıkları köşesine taşıdı. Buna göre; raporun başlıkları arasında en önemli konulardan birini adalet duygusunun zedelenmesi oluşturdu. Sadece, mahkemeler ve yargı açısından değil, tüm alanlarda adalet duygusunun zedelendiğine vurgu yapan rapora göre, bürokraside, kamudaki faaliyetlerde, işe alımlarda adalet duygusu ortadan kalktı.

Erdoğan’ın dokunulmazlığı ortadan kalktı

Rapora yansıyan bir diğer mesele de parti içi gruplaşmalar ve klik sorunu oldu. Bu durumun parti motivasyonunu önemli ölçüde etkilediği vurgulandı. Bir diğer değerlendirme ekonomi üzerine olurken enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve dar gelirlilerin durumu, gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkati çekilen raporda, bu durumun toplum kesimlerini partiden uzaklaştırdığı ifade edildi. Babacan, söz konusu raporda “artık toplum psikolojisinin Erdoğan’ın dokunulmazlığını ortadan kaldırdığı” sonucunu verdiğini ifade ettiği yazısında, “Bütün bunların sonucu olarak yapılan en önemli saptama artık bu toplum psikolojisinin Erdoğan’ın dokunulmazlığını ortadan kaldırdığı yönünde. Olumsuz koşullardan sadece partiyi ve parti yönetimini sorumlu tutma duygusunun ortadan kalktığı, artık Erdoğan’ın da sonuçlardan sorumlu tutulduğu ortaya çıktı” diye yazdı.

Haber Merkezi