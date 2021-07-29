Adaletsizlik güvensizlik getirir

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Karatay, “Adalet ve eşitlik değerlerinin aşındığı toplumlarda üyeler arasında güvensizlik ortaya çıkıyor” dedi.

Ahmet Terzi - ANKARA

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Karatay, sosyal hizmetler alanının toplumsal hayattaki önemi ve katkılarına dikkat çekti. Toplumu bir arada tutan temel değerlerin başında toplumun üyeleri arasındaki eşitlik ve adaletin yer aldığını belirten Karatay, “Adalet ve eşitlik değerlerinin aşındığı toplumlarda üyeler arasında güvensizlik ortaya çıkıyor. Sosyal adalet ve eşitlik değerleri sosyal hizmet mesleğinin temel ilke ve değerleridir. Dışlanmış, korunma ihtiyacı içinde olan insanlara yardım etmek, bir anlamda eşitlik ve sosyal adalet uğraşıdır. Yani sosyal hizmet, varlığıyla sosyal adaletin tesisine hizmet eden meslektir. Dışlanmışların toplumun onurlu bir üyesi olarak yeniden güçlendirilmesi basit bir yardım müdahalesi değildir. İnsanın toplumun yeniden onurlu ve kendi kendine yeten bir üyesi haline getirilmesi temel bir insanî uğraştır. Bu da sosyal sosyal hizmeti bir insan hakları mesleği haline getiren boyutudur” ifadelerini kullandı.

Ayrımcılığın zararları anlatılmalı

Prof. Dr. Abdullah Karatay, ‘Katılımların sağlandığı atölyelerde eşitlik, adalet, vicdan ve insan hakları gibi insan doğasının bir parçası olan evrensel değerlerle birlikte farklılık ve ayrımcılığın topluma vereceği zararların anlatılması gerekiyor” dedi. Sosyal hizmetler alanındaki başarılı örneklerin anlatılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Abdullah Karatay, sözlerini şöyle tamamladı: “Eşitsizliğin ve dışlanmanın kader olmadığı, sosyal olarak bu kötülüklerle başarabileceği ve insanların temel haklardan eşit faydalanmasının bir insan hakkı olduğu başarılı ülke örnekleri üzerinden anlatılabilir. Hem kendi medeniyetimiz hem de dünya örnekleri üzerinden yoksullara ve dışlanmış bireylere sağlanan sistematik destekler anlatılmalıdır.”