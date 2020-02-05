AFAD: Bahçesaray'da 33 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 33 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.

Bilmez, yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise vefat ettiğini anımsattı.

Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

AFAD: 33 kişi vefat etti

AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında ikinci kez düşen çığda aralarında şehit olan güvenlik görevlilerin de bulduğu 33 kişinin vefat ettiğini ve 53 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü ile Birlik Müdürünün hastanede tedavi gördüğü bilgisi verilen açıklamada, "Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonunun kurulduğu ve 3 mobil baz istasyonun bölgeye doğru yola çıkarıldığı belirtilen açıklamada, bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nin de Elazığ'dan bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılayı, 350 kişilik kumanyayı bölgeye sevk etti. AFAD İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaç için teyakkuz durumuna geçirildi. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak itfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu 156 arama kurtarma personeli ve 18 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. AFAD İl Müdürü'nün görevi sırasında çığ altında kalması nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi Van'a ulaştırıldı."

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi." bilgisine yer verildi.

Bu arada, çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da hastaneye sevk edilenler arasında bulunduğunu açıkladı.

Erdoğan Soylu'dan bilgi aldı

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu çığ bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ile Elazığ'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı.

Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.

Soylu: Kurtarma ekiplerinden 63 kardeşimiz buradan sağ çıkarıldı

Bakan Soylu, çığın arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.

"Jandarma, UMKE, AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinden 63 kardeşimiz buradan sağ olarak çıkarıldı, hastanelere nakledildi" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bir jandarma astsubay, 10 uzman çavuş şehit oldu. Bir Turkcell çalışanı, 3 itfaiye eri, 2 kara yolu çalışanı 2 de sivil vatandaş olmak üzere toplam 24 kişi buradan hastanelere vefat etmiş olarak nakledildi. İki kişi olduğunu değerlendiriyoruz. İş makinesinin altında sıkışmış, arkadaşlar almak istediler ancak alamadılar. Oraya başka bir iş makinesinin indirilmesi gerekiyor. O da çığ riski var. Hava kararıyor. Değerlendirme yaptık, çekilmeyi düşünüyoruz. Yarın sabah yine değerlendireceğiz, olay yerinde olacağız. Hava düzelebilirse almaya çalışacağız."

Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde bugün akşam orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü ise bölgede yağış beklenmiyor

Cuma günü başlayacak kar yağışlarının, öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği öngörülüyor.

Bahçesaray'daki çığ felaketi için gönderilen kurtarma ekibi, askeri uçakla Van'a geldi

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi için Ankara'dan gönderilen arama kurtarma ekibini taşıyan uçak, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Filo Komutanlığına indi.

Çatak-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde yaşanan çığ felaketinin ardından 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD ekibi ile dedektör köpekler ve bir kurtarma aracı Ankara'dan Van'a gönderildi.

Etimesgut Askeri Havaalanından havalanan kurtarma ekiplerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Filo Komutanlığına iniş yaptı.

JAK ve AFAD ekipleri, Filo Komutanlığında araçlara binerek karayoluyla çığ felaketinin yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bu arada, aynı uçakla Van'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Filo Komutanlığında hazır bekletilen helikopterle çığ bölgesine geçti.