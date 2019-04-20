AFAD, Türkiye'nin deprem istatistiğini açıkladı

AFAD, Türkiye'de 1900-2018 yıllarında meydana gelen doğal afetlere ilişkin istatistikleri içeren rapor yayımladı.

Türkiye'de 1900-2017 yıllarında en az 6,0 büyüklüğündeki 210 depremde 86 bin 802 kişi öldü, 597 bin 865 konut ağır hasar gördü.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), "Türkiye'de Afet Yönetimi ve Afet İstatistikleri" raporu hazırlandı.

Raporun "Sayılarla Türkiye'de Afetler" bölümünde 1900-2018 yıllarında meydana gelen büyük doğal afetlere ilişkin veriler yer aldı.

Buna göre, en etkin deprem kuşaklarından birisi olan Akdeniz-Alp-Himalaya kuşağında bulunan Türkiye'de ortalama her 5 yılda bir geniş çapta can ve mal kaybına neden olan büyük deprem meydana geliyor.

Türkiye'de 1900-2017 yıllarında büyüklüğü en az 6,0 olan 210 hasar yapıcı ve can kaybına yol açıcı deprem meydana geldi. Bu depremlerde 86 bin 802 kişi öldü, 597 bin 865 konut ağır hasar gördü.

Önemli depremlerden bazıları

Muş'un Malazgirt ilçesinde 1903'te 7,0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 803 kişi öldü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1912'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 bin 836 kişi öldü, 1914'te Burdur'da 7,0 büyüklüğündeki deprem 2 bin 344 kişinin ölmesine neden oldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1942'de 7,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem 3 bin kişiyi, Samsun'un Ladik ilçesinde 1943'te 7,4 büyüklüğündeki deprem ise 2 bin 824 kişi öldü.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 1944'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 3 bin 959 kişi, Erzincan'da 1949'da 7,9 büyüklüğündeki depremde 32 bin 962 kişi öldü.

Van'da 2011'de meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 644 kişi öldü.