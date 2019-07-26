"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Afetzedelere ödemeler başladı

26 Temmuz 2019, Cuma 21:31
AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Düzce’deki sel baskınıyla ilgili olarak, “Ödemelere başlandı. Artık hayat normale dönmeye başlamış durumda” dedi.

AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Düzce’nin “afet bölgesi” ilân edilmesi açıklamasına ilişkin, “Açıklamada sehven yazılmış olan o kelimeden dolayı sanki afet bölgesi gibi başka bir ifadeyle karıştırıldı” dedi.

Güllüoğlu, müdahale ve iyileştirme süreçleri anlamında ilk günden itibaren altyapının iyileştirilmesi, hasar tesbitinin yapılması ve hayatın normale dönmesi için çalışmaların gerçekleştirildiğini aktararak, “Ödemelere başlandı. Artık hayat normale dönmeye başlamış durumda. Örneğin Uğurlu Köyü’nde önceden çizmeyle girilebilen yerler artık normale döndü. Tabi birçok bakanımız ziyaret etti, gerekli talimatları verdiler. Arama kurtarma ve iyileştirme faaliyetleri buradaki ihtiyaçlar karşılanana kadar mevzuatın verdiği yetkiler ölçüsünde devam edecek.” diye konuştu.      

Bir yerde afet olduğunda oranın ne kadar etkilendiğine dair tesbit gerektiğini anlatan Güllüoğlu, şunları kaydetti: “Her yağan yağmur, her toprak kayması bir afet değildir. Bizim için önce bunun genel hayatı etkileyen bir afet olduğunun tesbit edilmesi gerekiyor ki, ondan sonra hem biz hem yardım kuruluşları çalışmalarını başlatabilsin. Açıklamada sehven yazılmış olan o kelimeden dolayı sanki afet bölgesi gibi başka bir ifadeyle karıştırıldı, ama genel hayata etkili bir afet olduğunu, belli kriterler ölçüsünde, ilgili yönetmelik ve genelge çerçevesinde onaylamış olduk.      

Zaten buna yönelik hasar tesbit çalışmalarımızı, etkili bir afet olduğu belli olduğu için onay mekanizması beklemeden başlatmıştık. Onun haricindeki ‘afet bölgesi’ kavramı, Marmara, Van depremleri gibi bir şehrin neredeyse tamamının etkilendiği konularda kullanılmış. Ama Düzce’deki olayda en  fazla Uğurlu ve Esmahanım Köylerimiz etkilenmiş durumda. Dolayısıyla vatandaşlarımız açısından teknik, terminolojik konular arasında çok bir şey değişmeyecek.”  

AA

Etiketler: Düzce, sel, AFAD
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e sağanak uyarısı

    14 yaşındaki İkbal "hafız olamaz, yapamaz" algısını yıkmayı başardı

    Afetzedelere ödemeler başladı

    Suudi Arabistan'dan Kongo'ya Hac döneminde vize yok

    Gazze sınırında çok sayıda Filistinli yaralandı

    Şehit asker memleketine uğurlandı

    BMGK'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den ilk tepki

    AYM'den akademisyenler hakkında karar

    Bangladeş'te ölü sayısı 104'e yükseldi

    Kaçırılan Türk vatandaşlarından 4'ü kurtarıldı

    Suriye'den ABD ve Türkiye'nin güvenli bölge adımlarına tepki

    Erbil saldırısının sorumlusu etkisiz hale getirildi

    Erdoğan: ABD F-35'leri teslim etmezse başka yerlere döneriz

    Feyzioğlu: Hukuk fakültelerinin kalitesini artırma zorunluluğumuz var

    İdlib'de hava saldırıları nedeniyle cuma namazları iptal edildi

    Hakkari'de bir asker şehit oldu

    'Türkiye sosyal medyayı dinleme ve izleme amaçlı kullanıyor'

    Temel ihtiyaçlar bir yılda 1176 lira arttı

    Esad rejimi İdlib'de bir haftada 81 sivili katletti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aşırı terleme hangi hastalıkların belirtisidir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçimli otokrasi”
    Genel

    Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’ın İngilizlerle mücadelesi ve ‘Kürt Teali’ çarpıtması
    Genel

    Şekersiz şeker hastalığına dikkat
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsraf ve savurganlık âfeti
    Risale-i Nur'dan

    Sünnete sarılan manen yükselir
    Genel

    AYM, CHP'nin KHK itirazlarını karara bağladı
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet ehlinin efendileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.