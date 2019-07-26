Afetzedelere ödemeler başladı

AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Düzce’deki sel baskınıyla ilgili olarak, “Ödemelere başlandı. Artık hayat normale dönmeye başlamış durumda” dedi.

AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Düzce’nin “afet bölgesi” ilân edilmesi açıklamasına ilişkin, “Açıklamada sehven yazılmış olan o kelimeden dolayı sanki afet bölgesi gibi başka bir ifadeyle karıştırıldı” dedi.

Güllüoğlu, müdahale ve iyileştirme süreçleri anlamında ilk günden itibaren altyapının iyileştirilmesi, hasar tesbitinin yapılması ve hayatın normale dönmesi için çalışmaların gerçekleştirildiğini aktararak, “Ödemelere başlandı. Artık hayat normale dönmeye başlamış durumda. Örneğin Uğurlu Köyü’nde önceden çizmeyle girilebilen yerler artık normale döndü. Tabi birçok bakanımız ziyaret etti, gerekli talimatları verdiler. Arama kurtarma ve iyileştirme faaliyetleri buradaki ihtiyaçlar karşılanana kadar mevzuatın verdiği yetkiler ölçüsünde devam edecek.” diye konuştu.

Bir yerde afet olduğunda oranın ne kadar etkilendiğine dair tesbit gerektiğini anlatan Güllüoğlu, şunları kaydetti: “Her yağan yağmur, her toprak kayması bir afet değildir. Bizim için önce bunun genel hayatı etkileyen bir afet olduğunun tesbit edilmesi gerekiyor ki, ondan sonra hem biz hem yardım kuruluşları çalışmalarını başlatabilsin. Açıklamada sehven yazılmış olan o kelimeden dolayı sanki afet bölgesi gibi başka bir ifadeyle karıştırıldı, ama genel hayata etkili bir afet olduğunu, belli kriterler ölçüsünde, ilgili yönetmelik ve genelge çerçevesinde onaylamış olduk.

Zaten buna yönelik hasar tesbit çalışmalarımızı, etkili bir afet olduğu belli olduğu için onay mekanizması beklemeden başlatmıştık. Onun haricindeki ‘afet bölgesi’ kavramı, Marmara, Van depremleri gibi bir şehrin neredeyse tamamının etkilendiği konularda kullanılmış. Ama Düzce’deki olayda en fazla Uğurlu ve Esmahanım Köylerimiz etkilenmiş durumda. Dolayısıyla vatandaşlarımız açısından teknik, terminolojik konular arasında çok bir şey değişmeyecek.”