Afrika’ya kurban köprüsü: Kurban bağışlarına ihtiyaç koronayla daha da arttı

Avustralya Nur Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bağışlarıyla Afrika’daki Müslümanlarla arada köprü vazifesi görüyor.

Uzun senelerdir kurban bağışlarıyla Avustralya Nur Vakfı, Afrika’daki Müslümanlarla arada köprü vazifesi görüyor. Avustralya Nur Vakfı her yıl olduğu gibi bu sene de Yeni Asya Vakfı’yla ortak kurban faaliyeti yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyemiz Avustralya Nur Vakfı Temsilcisi Fatih Yargı, kurban bağışları hakkında şunları söyledi: “Her sene gerçekleştirmeye çalıştığımız kurban bağışlarını bu sene de yapma gayreti içerisindeyiz. Sudan, Somali, Somaliland ve Etiyopya’da gerçekleştirilecek olan kurban faaliyetlerine dünyanın dört bir yanından destek alıyoruz.” İhtiyaç daha da şiddetlendi Yargı, bu yıl koronavirüsden dolayı ihtiyacın daha da arttığını ifade ederek “Bağışlanan kurbanlıklarımızı kestiğimiz bölgede yaşayan halktan alıyoruz ve orada yaşayan fakir birçok Müslüman kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bu sene koronavirüs dolayısıyla oralarda ihtiyaç daha da şiddetlendi. Afrika’daki Müslüman kardeşlerimizin sevinçlerini görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Okuyucularımızdan kurban bağışlarını bize emanet etmelerini istiyoruz. Bu hizmete vesile olduğumuz için Cenab-ı Hakk’a tekrar şükrediyoruz” şeklinde konuştu. İstanbul - Yeni Asya *** Tıklayınız:

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