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18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Afrika'yla 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz'

18 Aralık 2021, Cumartesi 12:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin karşılama törenine katıldı.

Törenin ardından Erdoğan, zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 

Erdoğan buradaki konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye, Afirka kıtasındaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde desteklemiştir. Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açılarını daima reddettik.Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. 

Müşterek geçmişimize rağmen gerek ülkemizin gerekse kıtanını içinde bulunduğu şartlar sebebiyle ilişkilerimizde bir dönem adeta fetret devri yaşadığımız gerçektir. Ancak Türkiye Afrika'ya ve Afrika haklarına asla sırtını dönmemiştir.

Bir tarafta Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaşırken bir yandan da ilişkilerimizi kazan-kazan yöntemiyle daima ileriye taşıdık. 

"BU SENEKİ TİCARETİMİZ 30 MİLYAR DOLARI YAKALADI"

İki kez düzenlediğimiz Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleriyle, verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyduk.

Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı.Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık.

Türkiye burslarımızdan yararlanan Afrikalı öğrencilerimizin sayısı 14 milyonu aştı. Onların başarılarından gurur duyuyoruz.

Koronavirüs salgının yol açtığı sıkıntıların da aşılmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde sefer sayısının da artacağına inanıyorum. 

"15 MİLYON DOZ AŞIYI PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ"

Koronavirüs salgını döneminde de Afrikalı dostlarımızı yalnız bırakmadık. Gelişmiş ülkelerin tamamen içine kapandığı bu zor günlerde biz tıbbi yardımlarda ikinci sıraya yerleştik. Kovid-19 aşısına erşimide yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına Kovid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.

NTV

Etiketler: Afrika, aşı
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