AİHM: 17-25’e yayın yasağı getirilemez

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’yi ifade özgürlüğü konusunda mahkûm etti.

Bu kez dava 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonun ardından dört eski bakana (Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan) karşı yolsuzluk iddiaları konusunda parlamento soruşturmasına ilişkin bilgilerin herhangi bir ortamda yayınlanmasına karşı mahkeme tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı hakkında açılmıştı.

Gazeteci Fatma Banu Güven konuyu önce Anayasa Mahkemesi’ne taşıdılar ancak sonuç alamadı. Anayasa Mahkemesi dâvâcının konunun direkt muhatabı ve zarar gören tarafı olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine AİHM’de dâvâ açıldı. 4 Mayıs Salı günü açıklanan kararda AİHM mahkemesi oy birliği ile işi bu konuları haber yapmak ve kamuoyuna duyurmak olan gazeteci Banu Güven’in haklarını ihlâl edildiğine karar verdi.