Akar’dan ‘Suriye ile temas’ yorumu

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’deki son gelişmeler ile ilgili Ankara’da basın mensuplarına konuştu.

Suriye’den Türkiye sınırına gelenlerin sayısının 600 bini bulduğunu belirten Akar “Gözlem noktaları pazarlık konusu değil, kesinlikle çekilmeyeceğiz. Fırat’ın doğusunda Rusya ile devriyeler devam ediyor” dedi. Millî İstihbarat Teşkilâtı-Suriye istihbaratı görüşmesine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Akar, “Ülkemizin çıkarları için her kesimle görüşmeler yapıldı, yapılacak” şeklinde konuştu. Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Moskova’da Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile bir araya gelmişti. Ankara - aa

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