Akar ile Şoygu İdlib'i görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
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AA