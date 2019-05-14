Akar ile Şoygu İdlib'i görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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