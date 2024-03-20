AKP, 15 Temmuz’u kullanarak rejimi hukuktan uzaklaştırdı

Yazar Ümit Kardaş, “KHK Giyotini” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Artı Gerçek’te yazan Kardaş, “AKP iktidarı 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden yararlanarak rejimi 1876 Anayasası öncesine dönercesine fiili bir anayasasızlık ve hukuksuzluk girdabına soktu.

Bu zemin üzerinden de Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı otokratik rejimine geçildi. (...) KHK’ler ile adil yargılanma hakkı çiğnendiği gibi yargısız infaz sonucu doğuracak işlemler yapılmış durumda. Yurttaşların kesinleşmiş yargı kararı olsa dahi işlerine iade edilmemesi, noterde şahitliklerinin dahi kabul edilmemesi, tapuda işlem yapamamaları insan hakları ihlallerinin artarak devam ettiğini göstermekte. İvedilikle siyasal suçlarla ilgili bir genel affın çıkarılması, mağdurların görevlerine iade edilip, maddi- manevi zararlarının giderilmesi adaletin ve toplumsal barışın sağlanması bakımından hayati önemde” dedi.

Okunma Sayısı: 334

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.