AKP 30’un altında

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen eğilimini ölçmek amacıyla Türkiye genelinde 21-28 Haziran tarihleri arasında anket yaptı.

İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Antep, Kars, Mardin, Mersin, Urfa, Van, Antalya, Konya, Bursa, Muğla, Samsun ve Artvin’de yapılan anket kapsamında bin 8 kişi ile online ve telefonla üzerinden görüşme yapıldı. Anket sonuçlarına göre, “bu pazar seçim olsa”, AKP yüzde 29,3; CHP yüzde 27; İyi Parti yüzde 12,6; HDP yüzde 11,6; MHP yüzde 6,5 oy alıyor. Katılımcıların yüzde 58,3’ü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin sorulan soruya “başarılı bulmuyorum” dedi. Sistemi “başarılı” bulanların oranı yüzde 20,2’de kaldı. “Mevcut hükümetin ülkeyi yönetme performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 20,7’si “başarılı”, yüzde 59,2’si başarısız cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 20’si ise “Kararsızım” şeklinde cevap verdi.

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