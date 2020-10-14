AKP 32, MHP 7

Metropoll Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı eylül ayı araştırmasına göre barajı sadece yüzde 32,3 ile AKP ve yüzde 17,7 ile CHP geçti.

Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, Twitter’dan eylül ayı anketinin sonuçlarını paylaştı. “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette yüzde 32,3 AKP, yüzde 17,7 CHP, yüzde 8,8 İYİ Parti, Yüzde 8,1 HDP, Yüzde 7,3 MHP cevabını verdi. Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 0,7 oy alırken, Ali Babacan’ın kurduğu DEVA partisinin oy oranı yüzde 1 oldu. ‘Kararsızım’ cevabını veren seçmenlerin oranı yüzde 11,2 olarak açıklandı. Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 6,9’ü protesto oy kullanacağını açıklarken, katılımcıların yüzde 4,2’si cevap vermemeyi seçti.

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