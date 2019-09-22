AKP’de kayyım tartışması

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın görevden uzaklaştırılıp yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için söylediği, “Ahmet Türk’ü tanıyorum ve saygı duyuyorum. Ahmet Türk’ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir” sözlerinin son AKP MYK toplantısında da gündeme geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayyım atamalarıyla ilgili net bir tutum ortaya koydu. Erdoğan’ın “Kayyımı eleştirenler büyük yanlış yapıyor. Bu açıklamalar bizi üzüyor. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, daha önce de “ben kayyımla ilgili adım atın” dediğimde benzer şeyler söylediler. Yaptığımız iş doğrudur” dediği öğrenildi.

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