AKP’den kopan dindarların çoğu kararsız

Ocak-Mart döneminde dindar seçmen içinde AKP’ye oy verme eğilimi yüzde 73.2’den yüzde 63.1’e düştü. Bu seçmenlerin yıl boyu en yoğun olarak taşındığı ‘Kararsızlar-Protesto-Cevap Yok’ bölgesi yıl sonunda yüzde 22.9’a ulaştı.

Metropoll Araştırma’nın yayımladığı son anket çalışmasında, daha önce AKP’ye oy vermiş ‘dindar seçmenlerin’ farklı arayışlarda olduğu görüldü. 2018’de AKP’ye oy veren bu seçmen grubu içinde, Ekim-Aralık’ta bu Pazar seçim olsa oyunu AKP’den yana kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 63’te kaldı. Tüm dindar seçmenler içinde de kararsızlık eğiliminin artış göstermesi dikkat çekti. Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. Özer Sencar, ‘dindar seçmenlerin’ yönelimlerine dair yaptıkları araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, 2018’de AKP’ye oy verip 2021’in Ocak-Mart döneminde bu “Pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna yine AKP cevabı verenlerin oranı yüzde 73,2 olurken, bu oran yıl sonuna doğru azalma eğilimi gösterdi. AKP’ye oy veren dindarların, aynı noktada kalma oranları Nisan-Haziran döneminde yüzde 73,8, Temmuz-Eylül döneminde yüzde 69,2, Ekim-Aralık döneminde ise yüzde 63,1’de kaldı.

AKP’den uzaklaşanlar nereye gitti?

AKP’den uzaklaşan dindar seçmen, bir nebze CHP’ye ve İYİ Parti’ye yönelirken, bir kısmı da MHP’den yana oy kullanacağını belirtti. Ancak kararsızlardaki yığılma dikkat çekti; bir önceki seçimde AKP’ye oy veren seçmenler yüzde 22,9 oranında ‘kararsız, protesto oy veya cevap yok’ sütununda yer aldı. Tüm dindar seçmenler içinde de kararsızlık eğilimin gösterdiği artış dikkat çekti. Ocak-Mart döneminde yüzde 17,9 olan dindar kararsız seçmenlerin oranı, Ekim-Aralık’ta 28,4’e ulaştı.

Haber Merkezi