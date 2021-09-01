AKP en düşük seviyede

Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu katıldığı bir televizyon yayınında Ağustos ayında yaptıkları anketten çarpıcı sonuçlar çıktığını belirtti.

AKP’nin kurulduğu yıl olan 2001’den bu yana en düşük oy oranına sahip olduğunu belirten Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin oy oranının Ağustos’ta yüzde 33 olduğunu söyledi. İbrahim Uslu, AKP’nin bu kadar düşük oy almasının sebebinin toplumda “Afganistan’dan gelen göçmenler” konusunda yükselen tepki ve orman yangınlarındaki yönetim zaafiyeti olduğunu kaydetti. CHP ve İyi Parti’nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı’nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55’lere yaklaştığını açıkladı.

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