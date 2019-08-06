AKP Grup Başkanvekilinden 'Kaz Dağları' açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Turan: Kaz Dağları’nda kesilen ağaç sayısı 195 bin değil, 13 bin; iki farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi.

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kaz Dağları'nda Kanadalı bir maden şirketi ve Türk ortağı tarafından başlatılan maden arama çalışmalarının neden olduğu tepkilerin ardından bir açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Turan şu açıklamalarda bulundu:

- Bugün şehrimize #KazDağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiç birinin aklına, "2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?" diye sormak gelmedi mi!?

- Maden sahası #KazDağları'nda değil, 40 km uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde. İlk ruhsat 12 Mart 2001 tarihihli (AK Parti daha kurulmamış bile). Tüm kurumlar süreci hassasiyetle takip ediyor. ÇED Raporuna aykırı bir adıma asla izin verilemez. Çevre hepimize emanet.

- Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Ayrıca madenin çıkarılmasından sonra tüm sahanın sözleşme gereği yeniden ağaçlandırılmasını tüm hemşehrilerimizle beraber yakından takip edeceğiz.