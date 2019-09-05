AKP'nin üye sayısında büyük düşüş

Son dönemde ihraçlar ve parti içi tartışmalarla gündeme gelen AK Parti'de son 1 yılda üye sayısı 10 milyon 719 bin 234'den 9 milyon 931 bin 103'e düştü.

Son dönemde parti içi tartışmalarda gündeme gelen AK Parti, son 1 yılda 1 milyona yakın üye kaybetti. 2018 Ağustos ayında 6. Olağan Kongresi sürecinde AK Parti'de güncellenen üye sayısı 10 milyon 719 bin 234 olarak açıklanmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sitesinde yer alan Temmuz 2019 tarihli son verilerde ise partinin üye sayısı 9 milyon 931 bin 103 olarak belirtildi. Bu rakamlar göze alındığında Ağustos 2018 ile Temmuz 2019 arasından AKP üyesi kişi sayısı 788 bin 131 azalmış durumda.

Okunma Sayısı: 680

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.