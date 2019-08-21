AKP, reformlarının gerisinde kaldı

Eski AKP Bursa Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, AKP’nin hak ve hürriyetler konusunda kendi yaptığı reformların bile gerisine düştüğünü söyledi.

Eski AKP Bursa Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, AKP’nin hak ve hürriyetler konusunda kendi yaptığı reformların bile gerisine düştüğünü yazdı.

“Partimiz hukukun üstünlüğüne dayalı yönetim anlayışının teminatı olacaktır’ diyerek yola çıkan AK Parti yerel seçimlerin üzerinden üç ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, milletin özgür iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını hiçbir yargısal süreç işletmeden görevden alabiliyor” diyen Ocaktan, “İki binli yılların başına geri mi dönüyoruz?” başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti: “AK Parti yola çıkarken “Demokratik rejimlerde, siyasî iktidarların ve bürokratik yapıların temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına müdahale edemeyeceğini, uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak hayata geçirilmesini” millete taahhüt etmiş ve 2011’e kadar da bu vaatlerini büyük ölçüde hayata geçirmişti. Ancak AK Parti iktidarı özellikle 2013’ten itibaren başka bir iklimde yol almaya başladı. Önce ‘ortak aklı’ rafa kaldırdı, demokratik ve ekonomik reformların altında imzası bulunan kendi çocuklarını trenden atarak işe başladı. Sonra bizzat kendi iktidarı tarafından gerçekleştirilen demokratik reformlardan feragat ederek yoluna devam etti.”

HER ALANDA KAN KAYBEDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle girilen yeni rejim tasarımıyla birlikte adeta demokrasinin içinin boşaltıldığını ifade eden Ocaktan, “Bu süreçte MHP’nin de yardımıyla, artık demokrasi tekerleği ileriye değil, geriye doğru dönmeye başladı. Şimdi manzara şu; ekonomide zor günler yaşıyoruz, milletin alım gücü düşmüş, yeni yatırımlar yapılamıyor, iş bulamayanların, işini kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Üstelik yabancı yatırımcı için cazip ülke olmaktan çıkmış durumdayız, çünkü hukukî ve siyasî görünürlüğümüz yabancı yatırımcıya artık güven vermiyor. İçeride ise kimsenin yeni yatırım için mecali yok. Ekonomik anlamda hiçbir derinliği olmayan Bulgaristan’ın bile eksi faizle kredi bulabildiği bir dünyada, biz ancak yüzde 7-8’ler gibi yüksek orandaki faizlerle dış kredi bulabiliyoruz. Haklar ve özgürlükler anlamında AK Parti iktidarı kendi reformlarının bile gerisine düşmüş durumda. Fikirlerin özgürce ifade edilmesinden basın özgürlüğüne, akademik özgürlükten siyasetin serbestçe yapılabilmesine kadar her alanda kan kaybediyoruz” dedi.