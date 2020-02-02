Alamadığı malî haklarına iade kararı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir lisede görev yaparken 672 Sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen A.U., OHAL Komisyonu’nun kararıyla görevine iade edildi.

A.U., göreve iade edildikten sonra avukatı Nedim Değirmenci ile birlikte ihraç edildiği süreçten itibaren hak kayıplarını isteyerek mahkemeye başvurdu. Manisa 1’inci İdare Mahkemesi, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan savunma istedi ancak bakanlık mahkemeye savunma vermedi. Yerel mahkeme, A.U.’nun yaklaşık 3 yıl yoksun kaldığı maddî haklarının verilmesine karar verdi. Davanın avukatı Nedim Değirmenci ise bu kararın emsal niteliği taşıdığını söyleyerek diğer illerden verilen birçok karardan farklı olduğunu ifade etti.

Karar neden önemli?

Resmî Gazete’de 18 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iade hükümlerinin yer aldığı 2’nci maddede şu ifadelere yer veriliyor: “Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.” Gazete Duvar’ın haberine göre, Eğitim Sen avukatı Nedim Değirmenci, Resmî Gazete’deki bu hükmün manevi tazminata ilişkin olduğunu söylüyor. Değirmenci bu kararın göreve iade edilenlerin malî haklarıyla ilgili emsal niteliği taşıdığını söyleyerek bu kararın daha önce birçok ildeki mahkemelerde verilen karardan farklı olduğunu belirtiyor.