Albayrak haberini Erdoğan engellemiş

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anadolu Ajansı’nın damadı Berat Albayrak’la ilgili istifa haberini yapmasına karşı çıktığını yazdı.

Zeyrek yazısında, “Albayrak’ın danışmanları normal zamanlarda ‘muhalif’ diye etiketleyip muhatap dahi olmadıkları gazetecilere bile ‘istifa doğru’ bilgisini ulaştırırken AA’ya bu bilgiyi vermediler mi? Tabiî ki verdiler. Hatta Anadolu Ajansı’nın bir an önce istifa haberi geçmesi için görüşmeler yaptılar. Ancak Anadolu Ajansı yöneticileri Cumhurbaşkanlığı’ndan teyit almadan haberi geçmediler. Ajans yönetiminin iletişimde olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı AA yönetimine ‘bizden haber bekleyin’ bilgisini verdiler. Öğrendim ki bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın haber yapmasına karşı çıkmış.” ifadesini kullandı.

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