Ali Ulvi Kurucu’yu duâlarla anıyoruz

Bediüzzaman Hazretleri tarafından “Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim” sıfatıyla tavsif edilen, Risale-i Nur Külliyatı’nda Tarihçe-i Hayat’ın önsözünü yazan, Ali Ulvi Kurucu’yu rahmetle yad ediyoruz.

Üstad ‘Önsöz’ü üç defa okuttu

“Siz benim kabul olan duâlarımsınız”

Şiirlerinde kullandığı dil ile “İkinci Âkif” olarak adlandırılan âlim, şair, yazar ve mücadele adamı Ali Ulvi Kurucu 3 Şubat 2002 tarihinde Medine’de vefat etmişti. Konya’da 1922 yılında doğan Ali Ulvi Kurucu, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı.

Seksen yıllık ömrünün ilk on sekiz yılını burada geçiren Kurucu, daha sonra ailesi ile birlikte Medine’ye gitti. Eğitim için Kahire’ye giden Kurucu, yükseköğrenimini Kahire el-Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. Kurucu, Kur’ân hâfızı olan ve aynı zamanda geniş bir hadis kültürüne sahipti. Mehmet Âkif Bey’in şiir üslûbunu devam ettiren nadir şairlerinden biri olan Ali Ulvi Kurucu, aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. Ayrıca nesir sahasında da çeşitli eserler verdi.

İstanbul - Yeni Asya