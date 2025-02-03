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3 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Ali Ulvi Kurucu’yu rahmetle anıyoruz

03 Şubat 2025, Pazartesi 19:45
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî’nin telif ettiği Çağımızın Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’ndan Tarihçe-i Hayat isimli eserin ön sözünü yazan ve “Bu Önsöz, Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim tarafından yazılmıştır’’ ifadeleriyle takdim edilen âlim Ali Ulvi Kurucu’yu vefat yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

Nur’un hakikatini tam anlayan bir zat: Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu’nun “Ön söz” Hikâyesi

Ali Ulvi Kurucu pek çok kıymetli zatın sohbetlerinde bulunmuş, onların ilminden istifade etmiştir.

Ali Ulvi Kurucu kimdir?

Ali Ulvi Kurucu, 1922 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. Arapça öğrendi, hafız oldu. Geniş bir hadis kültürüne sahipti. Kurucu, daha sonra ailesi ile birlikte Medine’ye gitti. Daha sonra eğitim için Kahire’ye giden Kurucu, yükseköğrenimini Kahire el-Ezher Üniversitesi’nde tamamladı.

Tarih, musiki ve hat konularına özel ilgi duyardı. Şair kişiliği ile ön plana çıktı. “Sevdim Seni Mabuduma Canan Diye Sevdim” şiiri dillerden dillere dolaştı. Allah diyen mü’minlerin ruhunu titretti.

Şiirlerinde kullandığı dil ile “İkinci Âkif” olarak adlandırılan âlim, şair, yazar ve mücadele adamı Ali Ulvi  Kurucu 3 Şubat 2002 tarihinde Medine’de vefat etti.

Lütfiye Kef - Tekirdağ

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