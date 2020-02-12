Almanya’da İslâm karşıtlığı sıradanlaştı

Berlin merkezli Tageszeitung’un Alman hükümetinin verilerine dayandırdığı haberine göre Almanya’da geçen yıl her iki günde bir İslâm düşmanı bir saldırı düzenlendi.

Sol Parti’nin İslâm düşmanı saldırılara ilişkin verdiği soru önergesini cevaplayan Alman İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında Müslüman kuruluşları ve temsilciliklerine 184 kez saldırı düzenlediği bilgisini verdi. Mepanews’in haberine göre Bakanlığın verdiği bilgilere göre kayıt altına olaylardan 64’nün halkı kışkırtma, anayasa düşmanı organizasyonların sembollerinin kullanılması, hakaret ve mala zarar gibi suçlardan oluştuğu belirtildi. Haberde yaralama ve tehdit gibi vak’aların da Bakanlığın kayıtlarında listelendiğine işaret edildi.

Müslüman kuruluşlar tehlikede

Gazeteye hükümetin verdiği rakamları değerlendiren Sol Parti Milletvekili Christine Buchholz da “bunun üzerine kararlılıkla gidilmesi gereken sağcı bir terör” olduğunu belirterek kişilerin, camilerin ve diğer Müslüman kuruluşların tehlike altında olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. “İslâm düşmanlığı ve ayrımcılık bu ülkede günlük hâle geldi” diyen Buchholz, Alman hükümetinin Müslüman toplulukları desteklemesi ve bir dayanışma mesajı vermesinin gerekli olduğunu kaydetti.