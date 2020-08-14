Almanya, Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürmeleri çağrısında bulundu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerde Akdeniz’in doğusundaki durumun ele alındığını aktardı.

Doğu Akdeniz’deki gerilimin endişe verici olduğunu belirten Seibert, "Gerginliğin azaltılması ve daha fazla tırmandırılmasından kaçınılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel’in bu konuda iki tarafa da aynı mesafede olup olmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Seibert, şunları kaydetti:

"Bunu burada sizin için değerlendirmek istemiyorum. Şansölye ihtilafta olan iki tarafla da görüştü. İki tarafın ve tüm tarafların gerilimin artırılmasından kaçınması ve ihtilaflı konuların çözümünü doğrudan görüşmelerde ele almaları önemli. Bu çağrımız iki tarafa. Merkel’in dün yaptığı iki telefon görüşmesi de buna hizmet ediyor."

Seibert, Fransa’nın bölgeye savaş gemilerini göndermesinin Almanya'nın talep ettiği gerilimin azaltılması yolunda bir adım olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise yorum yapmaktan kaçındı.