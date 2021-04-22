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23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Almanya: Farkındayız

22 Nisan 2021, Perşembe 17:00
Almanya’dan gri pasaportlarla ilgili cevap:

Uzun süredir farkındayız. Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ kapsamında Almanya’ya gönderilen 43 kişinin geri dönmemesi olayı nedeniyle Alman Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Gökay Akbulut söz konusu durum hakkında Federal Hükümetin cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

artıgerçek’in haberine göre, Akbulut verdiği soru önergesinde, “Federal Hükümet’in Türkiye basınında çıkan “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme Projesi” adı altında bir suç örgütünün yaklaşık 1000 kişiye ödünç Gri Pasaport sağlayarak Almanya’ya vizesiz giriş yapmalarını sağlandığına ve bunda da AKP’li belediye başkanının yardımının önemli bir rol oynadığına dair çıkan haberlerle ilgili hangi bilgilere sahip olduğunu, bu kişilerin 5.000-8.000 euro’luk ödeme karşılığında aldıkları “gri pasaportları”, Almanya’ya vardıktan sonra Türkiye’ye göndermek üzere suç örgütüne geri vererek iltica başvurusu yaptıkları yönündeki iddialara ilişkin Almanya’da hâlihazırda bir soruşturma var mı?” sorusu yer aldı.

Federal Hükümet cevap verdi

Almanya Federal Hükümet’inin soru önergesine dün verdiği cevapta, “Federal Hükümet, ‘gri pasaportlar’ olarak adlandırılan Türk hizmet pasaportlarıyla Türkiye vatandaşlarının girişinin nasıl işlediğinin uzun süredir farkındadır. Bu hizmet pasaportlarının sahipleri vizesiz olarak 180 gün içinde en fazla 90 gün Schengen bölgesinde kalabilirler. Soruşturmayla ilgili makamların elde ettikleri bilgilere göre, Türkiye’de bu kişilere bu tür ayrıcalıklı pasaportlar, Almanya’ya kısa süreli vizesiz giriş-çıkış yapabilmek ya da iltica etmek amacıyla verilmektedir. Söz konusu hizmet pasaportlarının Türkiye’de olası haksız edinimiyle ilgili yolsuzluk, imkânsız değildir. Sınır polisi kontrolü sırasında seyahatin amacı hakkında şüpheler tesbit edilirse, sınır polisi bu kişileri reddedebilir” denildi. 

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Gri pasaport skandalına da örtbas

Gri pasaport kullanımı için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmedi. euronews’iin haberine göre, bazı belediyelerden sağlanan gri pasaportların yurt dışına işçi göndermek için kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Meclis’e verilen araştırma önergesi kabul edilmedi. CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer mecliste yaşanan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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