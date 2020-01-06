Anadolu Ajansı, Sözcü’nün aboneliğini iptal etti

Sözcü gazetesi, Anadolu Ajansı’nın (AA) aboneliklerini tek taraflı olarak sonlandırdığını duyurdu.

Sözcü, bütün malî yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde Anadolu Ajansı’nın tek taraflı olarak aboneliklerini sonlandırdığını açıkladı. Açıklamada AA’ya ödemelerin de zamanında yapıldığı vurgulandı. İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, AA’nın Sözcü’nün aboneliğini iptal etmesine ilişkin, “Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan ajansın böyle bir karar alması ilginç. Basının Türkiye’de geldiği nokta üzücü. Geri adım atılmalı. Sözcü’nün haber alma hakkı engellenemez. Hiçbir kurumun bu hakkı engellenemez” dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto da, “Anadolu Ajansı Cumhuriyetçi bir ajans iken bugün hiçbir güvenilirliği kalmadı. Muhalif diye bilinen gazetelere servis yapmaması yanlış ancak onlardan beklenen bir tavır” ifadelerini kullandı.

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