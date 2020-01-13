"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Ankara Büyükşehir’de 576 milyon liralık soruşturma

13 Ocak 2020, Pazartesi 17:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale edilen ‘Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediye’ye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı’ işine yönelik olarak Teftiş Kurulu soruşturması yapıldı.

Soruşturma sonucunda Belediye’nin 576 milyon TL’lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan teftişte alımla ilgili 576 milyon TL idari zarar olduğu tespit edildi. Kurul raporunda, yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarından çok yüksek olduğu ve fiyatı yüksek olan imalatların miktarının arttırılması nedeni idare zararına neden olunduğu da vurgulandı.

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi krizi medyayı vurdu

    Denktaş kararlı ve mücadeleci bir liderdi

    Deprem korkutuyor

    İktidarın geldiği nokta ibret verici

    Enkazın ortasında yaşıyorlar

    İran’da tepkiler yayılıyor

    Çorum Temsilciliğimizden ziyaretler

    Yoksulluk sınırı 7 bin TL’ye dayandı

    BM'den İran'a 'ifade özgürlüğü' çağrısı

    İngiltere İran'dan özür talep edecek

    Küresel borçlar rekor kırdı

    Karamollaoğlu’ndan AKP’ye sert tepki

    Bosna Hersek'teki camiye çirkin saldırı

    İsrail'den Nasrallah'a gözdağı

    'Hafter yarın sabaha kadar süre istedi'

    Johnson'dan 'AB ile anlaşma' açıklaması

    'Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum'

    Ankara Büyükşehir’de 576 milyon liralık soruşturma

    AB: Doğru yönde atılmış bir adım

    Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İktidarın geldiği nokta ibret verici
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İran, Libya, İdlib
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni yağız er Sinanlar lâzım
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki namaz, tadil-i erkân ile kılınır
    Genel

    Demokrasi krizi medyayı vurdu
    Osman ZENGİN

    Yeniden merhaba
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    Ve işte 2019’da “Yeni Asya’mız”da yazıp çizenler...
    Süleyman KÖSMENE

    Kaza ve atâ ile ilgili uygulamalar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sarıkamış kar altında...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.