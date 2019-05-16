Ankara'da bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Vatandaşlar, dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlansın' teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Artık Ankara'da tüm bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, EGO otobüslerinin, metroların ve teleferik hatlarının dini ve milli bayramlarda ücretsiz olmasını kararlaştırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı dördüncü gün toplantısında alınan kararla yurttaşların dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına olanak sağlandı. İlk olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda uygulanması planlanan ücretsiz toplu taşıma hizmetine ilişkin teklif Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Belediye Meclisi’ne sunuldu. Yavaş’ın, 'Vatandaşlar, dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlansın' teklifi Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Yurttaşların bayramlarda metro, teleferik ve EGO otobüslerinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

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