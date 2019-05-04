Ankara’da “Gülümse Çocuk” coşkusu

Ankara’da Gülümse Çocuk Kulübü yıl sonu faaliyeti Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonunda gerçekleştirildi.

Ankara’da Gülümse çocuk kulübü yıl sonu faaliyeti yapıldı. Sunuculuğunu Betül Diker’in yaptığı gülümse şöleni Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonunda gerçekleştirildi. Şölen gülümse çocuklarından Elif Nur Müştak’ın Kur’ân tilâvetiyle başlayıp Gülümse Çocuk Kulübü koordinatörlerinden Hatice Göger’in açılış konuşmasıyla devam etti.

İmanı kurtarmaya koşan kalplerin kulubü

Göger, “Gülümse Çocuk Kulübümüz bundan yaklaşık 15 yıl önce üniversiteli Nur Talebelerinin Aziz Üstadlarının kemal-i şefkatle söylediği “karşımda müthiş bir yangın var, alevleri göklere yükseliyor, içinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor” cümlelerini rehber tutarak göklere yükselen yangını söndürmeye imanı kurtarmaya koşan kalpler tarafından kurulan bir kulüptür” deyip, gülümse çocuk kulübünün nasıl işlediğiyle ilgili verdiği bilgilerle devam etti. Açılış konuşmasının ardından her grup kendileri için hazırlanan videoların ardından gösterilerini yapmak üzere sahneye çıktılar.

Rengârenk bir şölen

Sahneye ilk olarak gölge oyunuyla Keçiören Gülümse Grubu çıktı. Gülümse şölenine katılan Hacivat ve Karagöz’ü seslendiren çocuklar gösterilerinin ardından büyük alkış aldılar. Sincan Gülümse Grubunun gülümseyen yüzleri yaptıkları esma müzikaliyle hem kendileri eğlendiler hem de seyircileri eğlendirdiler. Üçüncü olarak sahneye çıkan Batıkent gülümse grubu âşık atışmalarına “On üçüncü asrın minaresi başında, bazen yorgun bazen hasta, iman demiş Kur’ân demiş, Nesl-i cedide seslenmiş” diyerek farklı bir boyut kazandırdı. Cebeci ilkokul gülümse grubu mükemmel insan olma yolunda semaya yönelişin bir ifadesi olan semazen gösteriyle seyircileri mesh ettiler. Etlik gülümse grubu gülümseten günler tiyatrosuyla yıllar sonra bir araya gelen gülümse çocuklarının olaylara bakış açılarının nasıl olacağını gösterdiler. Cebeci lise gülümse grubu, Ne Haliniz Varsa Gülün isimli skeçleriyle öğrencilerin hangi tiplemelere sahip olduklarını eğlenceli bir yarışma programı şeklinde anlattılar. Gösteri sonunda diğer gülümse çocuklarına kağıtlardan hazırladıkları renkli çiçekleri hediye ettiler. Gösterilerin ardından her semtin gülümse gönüllüsü çocuklara hediyelerini verdiler. Şölen boyunca devam eden gıda kermesi de büyük ilgi gördü.

HABER: Zeynep Toprak