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28 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ankara'daki vergi dairesi saldırısına ilişkin istenen cezalar belli oldu

27 Kasım 2019, Çarşamba 22:02
Ankara'da vergi dairesi önünde 2018'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Çankaya'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 51 sanıktan 8'i için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 5'i için ise çeşitli suçlardan 15 yıla kadar değişen sürede hapis cezası istedi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Omar Hellı, Muhammed Eldibo, Ali Anadeni ve Abduljawad Almousa, tutuklu sanık Mahmood Atıyye ve avukatları katıldı. Sanıklardan Amina Chıkhmous ile tutuklu bulunduğu cezaevinden vide-konferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşünü yazılı olarak sunduğunu bildirdi.

Ardından söz verilen savcı, görüşünü duruşmada da özet olarak aktardı.

Görüşte, sanıkların terör saldırısını önceden planladıkları, çok sayıda vatandaşı hedef almak istedikleri belirtilerek Alan Chıkmous, Ersen Ertogan ve Mahmoud Atıyye'nin 18 Ocak 2018'de keşif yapmak amacıyla Ankara'ya geldikleri, geceyi Mahmoud Atıyye'nin akrabası Omar Hellı'nın ikametinde geçirdikleri aktarıldı.

Atıyye ve Ertogan'ın 19 Ocak 2018'de yeniden olay yerinde keşif yaptıkları bildirilen görüşte, Ertogan'ın 31 Ocak'ta olay yerine geldiği, görüntülere göre bomba yüklü olduğu değerlendirilen çantayla vergi dairesine doğru yürüyerek ayrıldığı, ancak bombayı patlatamadığı ifade edildi.

Ancak Ertogan'ın ertesi gün yine olay yerine tekrar geldiği, bomba yüklü valizi bıraktığı ve ayrıldığı belirtilen görüşte, saat 20.03'te de patlamanın meydana geldiği kaydedildi. 

Terör saldırısı nedeniyle iki kişinin yaralandığı, vergi dairesinin iki katının kullanılamaz hale geldiği, çevredeki araçlar, ikametler ve iş yerlerinde hasar oluştuğu bildirilen görüşte, bombayı bırakan Ertogan'ın Suriye'ye geçmek üzere otomobille Şanlıurfa'ya gittiği, aracının polis memurları tarafından durdurulması üzerine avucundaki maddeyi ağzına attığı, daha sonra fenalaştığı ve öldüğü belirtildi.

Sekiz sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Görüşte sanık Abduljawad Almousa, Reşad Kokan, Mohammad Sheikh Nahhal, Mahmoud Atıyye, Endam Gül, Amına Chikhmous, Abdülselem Alp ve Ali Anadeni'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde iki kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" ile "patlayıcı madde bulundurmak veya nakletmek" suçlarından 84'er yıla kadar hapisleri istendi.

Sanıklar Omar Hellı, Necah Mungan, Hussan Aldabo, Abdulmecit Mungan'ın "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, sanık Muhammed Eldibo hakkında sosyal medya hesabında PKK/PYD/YPG terör örgütünün ideolojisini ve mensuplarını/unsurlarını sahiplenici paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanık Mehmet Kokan'ın beraatine hükmedilmesi istenen görüşte örgütün yöneticileri sanıklar Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Mehmet Sait Sürer, Sabriye İlgün, Filiz Duman, Layika Gültekin, Hülya Oran, Süleyman Şahin, Gülüzar Tural, İzzettin İnan, Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Engin Karaaslan, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Güleser Törün, Mahmut Dora, İsmail Özden, Mehmet Tören, Ayfer Kordu, Menafi Bayazit, Gülüşan Eksen, Elif Yıldırım, Sultan Kocabey, Salih Müslüm Muhammed, Fehman Hüseyin, Alan Chıkhmous, Menafi Bayazit, Kevser Şaban, İbrahim oğlu Muhammed Eldibo ve Ali Anadeny hakkındaki yakalama kararları infaz edilemediğinden, haklarındaki dosyanın ayrılması talep edildi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek davayı erteledi.

AA

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