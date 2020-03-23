AP Türkiye Raportörü: Türkiye ile tam bir dayanışma içindeyiz

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak koronavirüs ile mücadele konusunda Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Sanchez Amor, "Covid-19 ile mücadele ortak bir eylem. İspanya kökenli biri olarak bunun ne tür acılara neden olabileceğini iyi biliyorum. Türk halkı ve gece gündüz çalışan sağlık ekipleri ile dayanışma içinde olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

'Yüzlerce gazeteciyi, akademisyeni, aktivisti serbest bırakmak için iyi bir fırsat'

Amor, "Haberlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında Türk hükümetinin cezaevinde bulunan bir çok tutukluya yönelik af getirme planları konuşuluyor. Haksız yere tutuklanan yüzlerce gazeteci, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucularını serbest bırakma zamanı." dedi.