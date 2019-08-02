Arabuluculuk sınavı 24 Kasım'da yapılacak

Adalet Bakanı Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi. Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, "Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı. AA

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