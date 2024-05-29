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29 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Araç kiralamaya tasarruf yok

29 Mayıs 2024, Çarşamba 00:39
Açıklanan tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kurumları araç kiralama sözleşmeleri imzalamaya devam ediyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 61,6 milyon lira, Devlet Su İşleri 12’nci Bölge Müdürlüğü 51,4 milyon liralık araç kiralama sözleşmesi imzaladı.

Tasarruf millete…

 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 13 Mayıs’ta  kamuda tasarruf paketi programını açıklamıştı. 17 Mayıs’ta da tasarruf tedbirleriyle ilgili cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Ancak buna rağmen devlet kurumları araç kiralamaya devam ediyor.

PolitikYol’un haberine göre, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 26 Nisan’da ’12 ay süreyle 80 adet sürücülü araç kiralama hizmet alımı’ isminde bir ihale düzenledi. Sözleşmesi 16 Mayıs’ta imzalanan ihalenin tutarı 61 milyon 611 bin lira. İhalenin teknik şartnamesine göre kiralanacak araçların 47 tanesi binek araç.

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