Arınç'tan Suriye yorumu: En kârlı İsrail çıktı

AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Suriye’de Esad yönetiminin devrilerek yerine HTŞ öncülüğünde grupların geçmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

EKOL TV’de Armağan Çağlayan’a konuşan Arınç, İsrail beklenmedik bir şekilde ta Şam’a kadar geldi ve eskiden beri işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri’ni su kaynaklarını tekrar elde etti. Gemilerini yaktı, uçaklarını bombaladı. Gık çıkmadı. Zaten Suriye’de olanlardan en kârlı çıkan İsrail’dir. İran’ı mahvetti, Gazze’yi perişan etti, Suriye’yi işte şimdi perişan ediyor. Rusya zaten Ukrayna’yla savaşından başını kaldıramıyor. İran tamamen pısmış durumda, hiçbir şey yapacak hali yok. İsrail kendi amaçları doğrultusunda neredeyse Türkiye sınırına kadar gelecek bir hat çiziyor” dedi.

İsrail Golan Tepelerini ilhak peşinde

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi, bölgede “demografik büyümeyi teşvik planını” onayladı.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Savaş ve Suriye’ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan’daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği” belirtildi. İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki “demografik büyümeyi teşvik planına” 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu’nun, “Golan’ın güçlenmesi İsrail’in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir” ifadelerine yer verildi.