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4 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Arızalı teknedeki 109 sığınmacı kurtarıldı

04 Nisan 2021, Pazar 19:00
İzmir'de denize açılmak üzere koyda bekleyen arızalı teknedeki 109 sığınmacı kurtarıldı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarının, Karaburun ilçesindeki balıkçı barınağına bağlı tekneyle İtalya'ya sığınmacı götürmek üzere hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı, ortak çalışma başlattı.

Takip edilen tekneye Urla'daki Merdivenli Koy'da denize açılmak üzereyken operasyon düzenlendi.

Teknedeki aralarında hamile kadın ile çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 109 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.

Teknenin motorunda arıza belirlendi

Sığınmacıları taşıyan teknenin motorunda arıza tespit edildiği ve kötü hava şartları altında batmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Avrupa'ya gitme hayaliyle organizatörlere yüklü miktarda para verdiğini söyleyen sığınmacılar, bindikleri teknenin çok kalabalık olduğunu dile getirdi.

Operasyona ilişkin paylaşılan kayıtlarda ekiplerin tekneye çıktığı ve bir şüpheliyi üst aramasını yaptıktan sonra gözaltına aldığı görülüyor.

AA

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