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28 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 51

'Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz'

28 Şubat 2020, Cuma
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

"Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

AA

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