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Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayınlandı

06 Temmuz 2019, Cumartesi 10:32
Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Tarım ve Orman bakanlıkları ile bazı kurumlara ilişkin atama ile görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Tarım ve Orman bakanlıkları ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'den ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mustafa Erdoğan, başmüfettişliklere Dilşad Akal, Duygu Çelgin, Halil Berker Kanmaz, Sercan Peşan, Turgut Aktürk, müfettişliklere Gözde Gelen Mermer, Hazal İrem Gögüş Gülser, Melike Baş, Muhammet Sağlam, Ömer Rüştü Bozdağ, Semiha Koçak Gülhan ve Yusuf Gülhan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan müfettişliğe Eyyüp Baltaş, Bakanlığa bağlı Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Hüseyin Aydemir getirildi.

Ticaret Bakanlığında açıkta bulunan ticaret müfettişliğine Fatih Masatlı'nın ataması yapıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Bilal Durdalı, Ersan Aslan, Sıtkı Varlı atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Necdet Sümbül getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünde Mehmet Metin Eker, Genel Müdür Yardımcılığında Ertan Tosun görevlendirildi.

Görevden almalar ve yerine atamalar

Kararlar kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri Bedri Olcay Özgürce ve Hakan Vural görevlerinden alındı. Özgürce'nin yerine Mustafa Bankaoğlu atanırken, Vural'ın "Yönetim Kurulu Üyeliği" görevini Durmuş Ünüvar'ın sürdürmesi kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel de görevinden alındı.

AA

Etiketler: Türkiye, devlet, kurum, atama, cumhurbaşkanı
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