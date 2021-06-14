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14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Avrupa Birliği, YPG/PKK'nın Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

14 Haziran 2021, Pazartesi 13:27
Avrupa Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin öldüğü saldırıyı kınadı.

YPG/PKK'nın Afrin'deki hastane saldırısı şiddetle lanetlendi

 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB, 12 Haziran'da Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Şifa Hastanesi'ne düzenlenen, aralarında sağlık personeli ve hastaların da bulunduğu çok sayıda sivili öldüren saldırıyı kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırının uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı dilendi.

Açıklamada saldırının failine ise değinilmedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

AA

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